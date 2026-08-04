FMC sehr schwach - Analysten: Sinkende Markterwartungen drohen

Auch sein UBS-Kollege Graham Doyle sprach davon, dass nun deutlich niedrigere Marktprognosen drohten. Analystin Susannah Ludwig vom US-Analysehaus Bernstein Research monierte hingegen die Behandlungszahlen in den USA im zweiten Quartal./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,81 % und einem Kurs von 41,19 auf Tradegate (04. August 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -5,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,06 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -27,35 %/+3,12 % bedeutet.