AKTIE IM FOKUS
FMC sehr schwach - Analysten: Sinkende Markterwartungen drohen
- FMC-Aktien vorbörslich über acht Prozent tiefer
- Positives bereinigtes Ergebnis im zweiten Quartal
- Beibehaltener Ausblick erzeugt Analystenkorrekturen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC haben am Dienstag im vorbörslichen Handel mit einem deutlichen Kursverlust auf Zahlen und Ausblick des Dialysespezialisten reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie um mehr als acht Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss ab.
Das bereinigte operative Ergebnis des Dialysekonzerns habe im zweiten Quartal positiv überrascht, kommentierte JPMorgan-Experte David Adlington. Wegen des beibehaltenen Jahresausblicks dürften nun aber die Schätzungen der Analysten für das zweite Halbjahr nach unten korrigiert werden, fürchtet er.
Auch sein UBS-Kollege Graham Doyle sprach davon, dass nun deutlich niedrigere Marktprognosen drohten. Analystin Susannah Ludwig vom US-Analysehaus Bernstein Research monierte hingegen die Behandlungszahlen in den USA im zweiten Quartal./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,81 % und einem Kurs von 41,19 auf Tradegate (04. August 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -5,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,06 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -27,35 %/+3,12 % bedeutet.
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