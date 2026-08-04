Palantir Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 04.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Palantir Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +15,50 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Palantir Aktie. Nach einem Plus von +2,42 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 126,24€, mit einem Plus von +15,50 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +0,46 % bei Palantir.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Palantir auf -19,25 %.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,85 % 1 Monat +12,88 % 3 Monate +0,46 % 1 Jahr -7,10 %

Informationen zur Palantir Aktie

Stand: 04.08.2026, 08:48 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 289,30 Mrd. € wert.

Palantir hat mit seinen Q2-Zahlen die Erwartungen deutlich übertroffen und daraufhin die Jahresprognose erneut angehoben – die Aktie gewinnt fast 15 Prozent.

Die Kauflaune der Anleger in Frankfurt hält an und schiebt einen DAX über der 26 000er-Marke auch heute weiter nach oben.

Europas Börsen stehen am Dienstag vor weiteren Gewinnen. Starke Vorgaben und die laufende Berichtssaison stützen die Rekordstimmung. In Deutschland haben unter anderem Bayer, Lufthansa, Continental, FMC und Evonik Zahlen vorgelegt.

So schlagen sich die Wettbewerber von Palantir

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,73 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +0,75 %.

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Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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