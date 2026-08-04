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    Besonders beachtet!

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    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie weiter aufwärts - 04.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie bisher um +17,21 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie.

    Besonders beachtet! - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie weiter aufwärts - 04.08.2026
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

    AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.08.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik. Sie steigt um +17,21 % auf 164,80. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,33 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie. Nach einem Plus von +7,33 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 164,80. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +52,58 % bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik.

    Allein seit letzter Woche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um +32,34 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,88 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik auf +353,92 %.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +32,34 %
    1 Monat -30,88 %
    3 Monate +52,58 %
    1 Jahr +708,04 %
    Stand: 04.08.2026, 08:49 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die heutige Kursentwicklung der AT&S-Aktie, deutliche Schwankungen nach Zahlen und amerikanische Investoren als Treiber. Debattiert wird, ob das Bewertungsniveau passt: EBITDA-basiertes Ziel um rund 150€; Analysten liefern stark divergierende Kursziele (ca. 35€ bis 600€). Zudem Thema Lieferketten/Substrat-Technologie und deren Auswirkungen auf Fundament und Gewinn. Diskussion über steigende Liquidität durch größeren Free Float.

    Zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Diskussion

    Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,29 Mrd. € wert.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Posts Strong Q1, Keeps Outlook


    In Q1 2026/27, the company delivered a powerful performance: strong top-line growth, sharply higher profitability, and a successful hybrid convertible bond issue underpin its ambitious outlook.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik: Quartal stark, Ausblick bestätigt


    Starkes Wachstum, solide Finanzierung und ambitionierte Expansion prägen das erste Quartal 2026/27 – das Unternehmen stellt die Weichen für den nächsten großen Wachstumsschub.

    AT&S delivers a strong first quarter and reaffirms full-year guidance


    EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Key word(s): Quarterly / Interim Statement AT&S delivers a strong first quarter and reaffirms full-year guidance 04.08.2026 / 07:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content …

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    +5,83 %
    +32,34 %
    -30,88 %
    +52,58 %
    +708,04 %
    +333,01 %
    +279,06 %
    +1.330,97 %
    +963,08 %
    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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