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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Lufthansa Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 04.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Lufthansa Aktie bisher Verluste von -3,65 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Lufthansa Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 04.08.2026
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

    Deutsche Lufthansa Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.08.2026

    Mit einer Performance von -3,65 % musste die Deutsche Lufthansa Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,62 %, geht es heute bei der Deutsche Lufthansa Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Lufthansa in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,00 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Lufthansa bisher ein Plus von +7,37 %.

    Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,09 %
    1 Monat -9,20 %
    3 Monate +21,00 %
    1 Jahr +21,56 %
    Stand: 04.08.2026, 08:49 Uhr

    Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,62 Mrd. € wert.

    Lufthansa fallen zurück - 'schwaches Quartal'


    Die Anteile der Lufthansa dürften am Dienstag nach Quartalszahlen wieder zurückfallen. Vorbörslich auf Tradegate verloren sie 4,5 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss auf 8,82 Euro. Am Vortag hatten Lufthansa noch klar von deutlich …

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    Rekordjagd geht weiter: DAX vor weiteren Gewinnen nach Zahlenreigen


    Europas Börsen stehen am Dienstag vor weiteren Gewinnen. Starke Vorgaben und die laufende Berichtssaison stützen die Rekordstimmung. In Deutschland haben unter anderem Bayer, Lufthansa, Continental, FMC und Evonik Zahlen vorgelegt.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Lufthansa

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %. easyJet notiert im Minus, mit -0,08 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +0,81 %.

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    Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Lufthansa

    -7,75 %
    -2,09 %
    -9,20 %
    +21,00 %
    +21,56 %
    +5,87 %
    +33,77 %
    +21,26 %
    +87,37 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212
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