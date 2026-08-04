Deutsche Lufthansa Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 04.08.2026

Mit einer Performance von -3,65 % musste die Deutsche Lufthansa Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,62 %, geht es heute bei der Deutsche Lufthansa Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutsche Lufthansa in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,00 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,09 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Lufthansa bisher ein Plus von +7,37 %.

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,09 % 1 Monat -9,20 % 3 Monate +21,00 % 1 Jahr +21,56 %

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Stand: 04.08.2026, 08:49 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,62 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Lufthansa

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %. easyJet notiert im Minus, mit -0,08 %. Flutter Entertainment notiert im Plus, mit +0,81 %.

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Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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