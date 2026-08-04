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    AMS Osram übertrifft trotz Ergebnisrückgang Erwartungen - Chipgeschäft robust

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg im zweiten Quartal auf 805 Millionen
    • Bereinigtes Ebitda sank auf 136 Millionen Euro
    • Q3 Ausblick Umsatz 770-870 Mio Marge 14,5-17,5
    AMS Osram übertrifft trotz Ergebnisrückgang Erwartungen - Chipgeschäft robust
    Foto: Arne Dedert - DPA

    UNTERPREMSTÄTTEN (dpa-AFX) - Der Sensoren- und Halbleiterhersteller AMS Osram hat im zweiten Quartal einen höheren Umsatz erzielt, musste beim operativen Gewinn aber einen Rückgang hinnehmen. Das Unternehmen übertraf jedoch die Analystenerwartungen. Zugleich trieb AMS Osram den Umbau zu einem Halbleiterunternehmen voran. Die in der Schweiz notierte Aktie legte vorbörslich mehr als sechs Prozent zu.

    Der Umsatz stieg im zweiten Quartal auf 805 Millionen Euro nach 775 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Getragen wurde das Wachstum von einem starken Halbleitergeschäft in den Bereichen Automotive und Industrie sowie einem robusten Geschäft mit Autolampen. Die Entwicklung glich den Wegfall der Umsätze aus dem verkauften Speziallampengeschäft weitgehend aus.

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    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank von 145 auf 136 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verringerte sich von 18,8 auf 16,9 Prozent. Belastet worden sei die Profitabilität durch Währungseffekte auf der Kostenseite sowie weiterhin hohe Rohstoffkosten.

    Für das dritte Quartal stellt AMS Osram einen Umsatz von 770 bis 870 Millionen Euro sowie eine bereinigte Ebitda-Marge von 14,5 bis 17,5 Prozent in Aussicht. Dabei dürfte die Dekonsolidierung des Nicht-optischen Sensorgeschäfts den zugrunde liegenden Geschäftsaufschwung überlagern. AMS Osram hatte den Bereich an Infineon verkauft.

    Den Ausblick für 2026 bestätigte das Unternehmen im Wesentlichen. Wegen der Veräußerungen und des schwächeren US-Dollar rechnet AMS Osram weiter mit einem leichten Umsatzrückgang. Die bereinigte Ebitda-Marge dürfte im Übergangsjahr unter anderem durch Veräußerungseffekte, Restkosten, höhere Edelmetallpreise und weitere temporäre Belastungen beeinträchtigt werden./to/uh/AWP/nas/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 62,41 auf Tradegate (04. August 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +1,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 82,98 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -5,87 %/+60,03 % bedeutet.





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