Immer mehr Brauereien in Deutschland schließen
- Zahl produzierender Brauereien sank um 53 auf 1415
- Sinkender Absatz und stark steigende Kosten belasten
- Bayern 588, BW 190, NRW 131, Hälfte ≤100000 l
WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Sterben von Brauereien in Deutschland geht weiter. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der produzierenden Betriebe um 53 auf 1.415 zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt zum Internationalen Tag des Bieres (7. August) berichtet. Im Vergleich zum langjährigen Höchststand mit 1.552 Brauereien aus dem Jahr 2019 waren es sogar 137 Brauereien weniger.
Hintergrund der Entwicklung ist der seit Jahren sinkende Absatz bei gleichzeitig stark steigenden Kosten. Zwar steigt die Nachfrage nach alkoholfreiem Bier, das kann aber die Mengenverluste beim herkömmlichen Bier nicht ausgleichen.
Auch im Jahr 2025 hatte Bayern mit 588 Brauereien die höchste Zahl, gefolgt von Baden-Württemberg mit 190 und Nordrhein-Westfalen mit 131 Brauereien. Mehr als die Hälfte aller Betriebe produziert höchstens 100.000 Liter im Jahr. Betriebsaufgaben gab es aber auch in größeren Unternehmen./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 78,50 auf Tradegate (04. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +3,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 131,30 Mrd..
Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1438. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Anheuser-Busch InBev Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von -1,37 %/+32,88 % bedeutet.