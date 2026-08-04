Immer mehr Brauereien in Deutschland schließen

Auch im Jahr 2025 hatte Bayern mit 588 Brauereien die höchste Zahl, gefolgt von Baden-Württemberg mit 190 und Nordrhein-Westfalen mit 131 Brauereien. Mehr als die Hälfte aller Betriebe produziert höchstens 100.000 Liter im Jahr. Betriebsaufgaben gab es aber auch in größeren Unternehmen./ceb/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 78,50 auf Tradegate (04. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +3,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 131,30 Mrd..

Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1438. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Anheuser-Busch InBev Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 72,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 97,00EUR was eine Bandbreite von -1,37 %/+32,88 % bedeutet.