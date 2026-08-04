JEFFERIES stuft Evonik auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um ein Prozent unter ihrer Annahme, aber um ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Helena Xu in ihrer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Herstellers von Spezialchemikalien zum Gesamtjahr deckten sich mit denen aus der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 17,70EUR auf Tradegate (04. August 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Helena Xu

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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