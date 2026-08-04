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    Der 19.-August-Trade

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    Bayer-Aktie steigt nach Zahlen – doch der wichtigste Termin kommt erst noch

    Bayer hat die Erwartungen des Marktes geschlagen und den Schuldendruck gesenkt. Die Aktie zieht an. Doch die eigentliche Bewährungsprobe steht dem Konzern erst noch bevor.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer übertrifft Erwartungen, EBITDA und Umsatz steigen
    • Crop Science stark, Roundup-Klagen bleiben ein Risiko
    • Pharma schwach, Ausblick bestätigt, Schulden sinken
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Der 19.-August-Trade - Bayer-Aktie steigt nach Zahlen – doch der wichtigste Termin kommt erst noch
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild

    Bayer hat im zweiten Quartal eine positive Überraschung geliefert – und die Aktie legt deutlich zu. Der DAX-Konzern profitierte vor allem von einem deutlich stärkeren Agrargeschäft. Das bereinigte EBITDA stieg konzernweit um 1,9 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro. Analysten hatten dagegen im Schnitt nur mit 1,94 Milliarden Euro gerechnet und damit einen Rückgang erwartet. Der Umsatz kletterte um 1,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro und lag ebenfalls über den Erwartungen. Auf Tradegate gewann die Bayer-Aktie am Dienstag rund 4 Prozent.

    Der wichtigste Treiber war Crop Science. Das Ergebnis der Agrarsparte verbesserte sich um gut 30 Prozent, gestützt durch höhere Absatzmengen, bessere Preise bei glyphosatbasierten Herbiziden, Kostensenkungen sowie Zuwächse bei Soja- und Baumwollsaat. Die starke Entwicklung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt: Bayer versucht weiter, die Folgen der Monsanto-Übernahme und der Roundup-Klagewelle einzudämmen. Das US-Glyphosat-Geschäft wurde zuletzt in eine eigene Gesellschaft namens Ruveon ausgegliedert, um Prozessrisiken zu begrenzen.

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    Auch unter dem Strich sieht Bayer deutlich besser aus als im Vorjahr. Im zweiten Quartal blieb ein Gewinn von 219 Millionen Euro, nach einem Verlust von 199 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr stieg das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis auf 2,98 Milliarden Euro, nach 1,1 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie legte von 1,12 auf 3,04 Euro zu.

    Konzernchef Bill Anderson sieht Bayer operativ auf Kurs. "Operativ sind wir auf einem guten Weg, unsere Jahresziele zu erreichen", sagte er. Zugleich bleibt die Rechtslage der große Unsicherheitsfaktor. Zwar hatte Bayer im Juni vor dem Obersten Gerichtshof der USA einen wichtigen Teilerfolg erzielt, der zentrale Argumente vieler Roundup-Klagen schwächte. Die nächste große Etappe steht aber am 19. August an: Dann prüft ein Gericht in Missouri die Angemessenheit eines Vergleichsvorschlags über 7,25 Milliarden US-Dollar für aktuelle und künftige Roundup-Fälle. "Insgesamt ist unsere Eindämmungsstrategie auf einem soliden Kurs, wobei noch einige wichtige Meilensteine vor uns liegen", erklärte Anderson.

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    Schwächer lief es in der Pharmasparte. Dort belasteten Generika für den Blutverdünner Xarelto, dessen Umsatz im Quartal um 42 Prozent einbrach, sowie der Wettbewerb beim Augenmedikament Eylea. Hoffnungsträger bleiben Nubeqa, Kerendia und neue Markteinführungen, die den Bereich bis 2027 wieder auf Wachstumskurs bringen sollen.

    Für 2026 bestätigte Bayer den währungsbereinigten Ausblick und hob die Spanne für das Core-Ergebnis je Aktie auf Basis aktueller Wechselkurse leicht an. Zudem senkte der Konzern nach dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung am Geschäft mit langwirksamen Verhütungsmitteln an Apollo die erwartete Nettofinanzverschuldung zum Jahresende auf 29 bis 30 Milliarden Euro. Für Anleger bleibt Bayer damit eine Turnaround-Wette: operativ stärker, finanziell entlastet – aber juristisch noch lange nicht durch.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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