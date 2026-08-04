Bayer steigen - JPMorgan-Analyst: 'Starke Zahlen'

karo1 schrieb 30.07.26, 23:44

Im Handelsblatt wurden sechs Aktien besprochen. Bayer wurde ziem positiv dargestellt.

Dem kann man sich nur anschließen.



„Seit April haben Analysten ihre Schätzungen für den diesjährigen Nettogewinn bei Bayer um durchschnittlich knapp 35 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro erhöht. Die Aktie stieg in diesem Zeitraum um 27 Prozent und spiegelt damit einen Großteil der besseren Erwartungen wider.





Vorstandschef Bill Anderson richtet Bayer neu aus. In den drei Sparten Agrarchemie, Pharma und rezeptfreie Gesundheitsprodukte (Consumer Health) hat der Konzern 12.000 Stellen gestrichen….

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Entwarnung zeichnet sich in der größten Konzernbaustelle ab: der Klagewelle nach dem mehr als zehn Jahre zurückliegenden Kauf des umstrittenen US-Saatgut- und Pestizidherstellers Monsanto.

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„Bayer bündelt in den USA das Geschäft mit Glyphosat in einem neuen Unternehmen namens Ruveon. Der Glyphosatkomplex wird damit von der Kernorganisation des Konzerns rechtlich getrennt. Bayer könnte sich daher schnell von dem Produkt trennen, wenn dies notwendig erscheint.



Der Konzern ist in den USA der einzige Hersteller des für die dortige Landwirtschaft so wichtigen Pflanzenschutzmittels. US-Präsident Donald Trump hat das Mittel als entscheidend für die nationale Sicherheit eingestuft. Damit hat Bayer jetzt mit Ruveon ein Druckmittel.

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Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,4 auf Basis der von Analysten im Durchschnitt erwarteten Nettogewinne in den kommenden vier Quartalen ist die Bayer-Aktie niedrig bewertet. Allerdings liegt der firmeneigene Zehn-Jahres-Durchschnitt bei einem noch niedrigeren Wert von 8,4. Darin spiegeln sich die hohen Bewertungsabschläge wider, denen Bayer seit der Übernahme von Monsanto vor zehn Jahren ausgesetzt ist.“







„Auf diese sechs DAX-Aktien sollten Anleger jetzt achten“

30.07.26

Hinter Bezahlschranke





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