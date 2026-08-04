JEFFERIES stuft Zalando auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf anspruchsvolle Erwartungen aktiver Investoren seien die Resultate durchwachsen, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. "Kritisch" sieht er in diesem Zusammenhang, dass das Wachstum des Bruttowarenwerts des Online-Modehändlers unter dem Konsens liege./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,70 % und einem Kurs von 26,21EUR auf Tradegate (04. August 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Frederick Wild

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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