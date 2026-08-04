Inturai Ventures beweist seine Fähigkeiten zur luftgestützten Präsenzerkennung und adressiert die Märkte für Verteidigung, Sicherheit und Rettungsdienste

Der Sensor von Inturai, der an einer Standarddrohne angebracht war, kartierte in einem einzigen Durchgang die Standorte von Personen und Geräten auf dem ganzen Gelände, einschließlich des Inneren von Gebäuden.

Das System läuft auf Standarddrohnen und lässt sich schnell und kostengünstig einsetzen, wobei das kommerzielle Modell auf margenstärkere Softwarelizenzen ausgerichtet ist.

Die Flüge zeigten klare Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Such- und Rettungsdienste, Sicherheit und Überwachung von Menschenmengen und eröffneten damit kommerzielle Möglichkeiten auf den Märkten für Verteidigung und Sicherheitsdienste.

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Vancouver, British Columbia / 4. August 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Demonstrationsflüge seines luftgestützten Sensors bekannt zu geben. Der Sensor wurde an einer Standarddrohne angebracht und erfasste in einem einzigen Durchgang die Standorte von Personen und Geräten auf dem ganzen Gelände – einschließlich des Inneren von Gebäuden –, wobei ausschließlich bereits im Äther vorhandene Signale genutzt wurden.

Der Sensor ist ein kleiner Empfänger, der unter einer gewöhnlichen Drohne befestigt wird. Er empfängt die alltäglichen Bluetooth- und WLAN-Signale, die von Smartphones, Smartwatches und Ohrhörern ausgesendet werden. Da er selbst keine Signale aussendet, ist er schwer zu erkennen und lässt sich schnell fliegen.

Jedes von der Drohne erfasste Gerät wird auf einer Live-Karte in dem Bereich angezeigt, in dem es geortet wurde – zusammen mit der Entfernung und dem Zeitpunkt der letzten Erfassung. Das System schützt die Privatsphäre. Es identifiziert niemals Einzelpersonen und berücksichtigt automatisch, wie moderne Smartphones ihre Identität verbergen.

Ed Clarke, der CEO von Inturai Ventures Corp., erklärte: „Diese Flüge beweisen, dass wir mit einer Standarddrohne und unter Verwendung von Signalen, die bereits in der Luft vorhanden sind, erfassen können, wer und was sich auf dem ganzen Gelände befindet. Passiv, luftgestützt und kostengünstig – genau das haben Akteure aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheits- und Rettungsdienste gefordert, und Inturai ist nun in der Lage, dies zu liefern.“