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    Kavalan Solist Oloroso Sherry wurde beim TWSC 2026 als „Best of the Best" ausgezeichnet

    Kavalan wurde zudem zur besten asiatischen Brennerei des Jahres gekürt 

    TAIPEI, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- Kavalan Solist Oloroso Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky wurde bei der Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2026 als „Best of the Best Single Malt" ausgezeichnet – die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs. Mit diesem Erfolg hat Kavalan seinen siebten Weltmeistertitel bei der TWSC errungen, darunter vier „Best of the Best"-Auszeichnungen in Folge.

    Kavalan Solist Oloroso Sherry Named TWSC 2026 Best of the Best

    „Es ist uns eine Ehre, erneut die TWSC „Best of the Best"-Auszeichnung zu erhalten. Wir freuen uns ganz besonders, dass unser „Solist Oloroso Sherry Cask", eine der bekanntesten Abfüllungen von Kavalan in Asien, diese Anerkennung erhalten hat", sagte YT Lee, Chairman der King Car Group. „Wir danken TWSC, unseren Unterstützern in Japan und unserem engagierten Team dafür, dass sie dazu beigetragen haben, taiwanesischen Whisky in die Welt zu tragen."

    Die jüngsten Auszeichnungen folgen auf das bisher beste Abschneiden von Kavalan bei der im Mai bekannt gegebenen TWSC 2026-Bewertung, bei der die Brennerei einen Rekord von sieben „Superior Gold"-Auszeichnungen und 15 Goldmedaillen für eine breite Palette verschiedener Fassreifungen erhielt, darunter Sherry-, Madeira-, Wein- sowie getorfte und im Fass gereifte Abfüllungen.

    TWSC 2026 Best of the Best Single Malt

    Kavalan Solist Oloroso Sherry reift in sorgfältig ausgewählten spanischen Oloroso-Sherry-Fässern und wird in Single-Cask-Stärke ohne Farbstoffe oder Kaltfiltration abgefüllt. Er ist reichhaltig und vollmundig und bietet vielschichtige Noten von Trockenfrüchten, gerösteten Nüssen, Marzipan und Vanille, gefolgt von wärmenden Gewürzen und einem langanhaltenden Hauch von edlem Kaffee.

    Die Juroren der TWSC bezeichneten ihn als „ein perfektes Beispiel für die Reifung in Sherryfässern" und lobten seine vielschichtigen Aromen von Trockenfrüchten, Zimt, Nelken, Schokolade und gereiftem Sherry sowie seine reichhaltige Süße, seine ausgewogene Komplexität und seinen außergewöhnlich langen Abgang. Ein Juror fasste es in einfachen Worten zusammen: „Wundervolles Aroma, ausgezeichneter Single Malt."

    Informationen zu Kavalan Whisky 

    Die Kavalan-Brennerei im Landkreis Yilan ist seit 2005 Vorreiter in der Kunst der Single-Malt-Whiskyherstellung in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, wird aus dem kristallklaren Schmelzwasser des Snow Mountain gewonnen und durch Meeres- und Bergwinde verfeinert. Diese Bedingungen sorgen für die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Brennerei, die den alten Namen des Bezirks Yilan trägt, kann auf mehr als  Jahre Erfahrung in der Herstellung von Getränken unter der Muttergesellschaft King Car Group zurückblicken. Wir haben bei den renommiertesten Wettbewerben der Branche 1.000 Gold- oder höherwertige Auszeichnungen erhalten.

    Kontakt:

    Kaitlyn Tsai
    kaitlyn@kingcar.com.tw 

    Wendy Wang
    wendywa@kingcar.com.tw

    King Car Group Chairman Mr. YT Lee receives the Best of the Best Single Malt 2026 award certificates from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/kavalan-solist-oloroso-sherry-wurde-beim-twsc-2026-als-best-of-the-best-ausgezeichnet-302839939.html






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