JEFFERIES stuft LEG Immobilien auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die operativen Geschäfte der Immobiliengruppe entwickelten sich gut, ansonsten gebe es nicht viel Neues, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings stehe der operative Betriebsgewinn (FFO) unter Druck, belastet von höheren Investitionen und Zinsen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 52,80EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
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