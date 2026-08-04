JEFFERIES stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die operativen Geschäfte der Immobiliengruppe entwickelten sich gut, ansonsten gebe es nicht viel Neues, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings stehe der operative Betriebsgewinn (FFO) unter Druck, belastet von höheren Investitionen und Zinsen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 52,80EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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