GOLDMAN SACHS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 321 auf 352 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Spezialisten für Energiemanagement und Automatisierung ihre Schätzungen für die Franzosen. Sie hält sie für einen der stärksten Profiteure im Bereich KI-Rechenzentren und den Mittelspannungsanlagen./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 298,6EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 352

Kursziel alt: 321

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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