GOLDMAN SACHS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 321 auf 352 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Spezialisten für Energiemanagement und Automatisierung ihre Schätzungen für die Franzosen. Sie hält sie für einen der stärksten Profiteure im Bereich KI-Rechenzentren und den Mittelspannungsanlagen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 298,6EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Daniela Costa
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 352
Kursziel alt: 321
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Daniela Costa
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 352
Kursziel alt: 321
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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