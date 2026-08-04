ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 90 Euro
- Jefferies belässt LEG auf Buy mit Ziel 90 Euro
- Operatives Geschäft entwickelte sich insgesamt gut
- FFO unter Druck wegen Zins- und Investitionskosten
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die operativen Geschäfte der Immobiliengruppe entwickelten sich gut, ansonsten gebe es nicht viel Neues, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Allerdings stehe der operative Betriebsgewinn (FFO) unter Druck, belastet von höheren Investitionen und Zinsen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 53,20 auf Tradegate (04. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +1,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,20 %.
Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3,95 Mrd..
LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +17,09 %/+69,97 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 90 Euro
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Community Beiträge zu LEG Immobilien - LEG111 - DE000LEG1110
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Gemini meint dazu:
Frage:
Die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagenkonto nach § 27 KStG wird bei der LEG Immobilien voraussichtlich noch sehr lange, potenziell über Jahrzehnte auf diesem Wege möglich sein.
Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe:
1. Enorm hoher Bestand des Einlagenkontos
Der genaue, tagesaktuelle Kontostand wird zwar intern fortlaufend fortgeschrieben und im Rahmen der jährlichen Körperschaftsteuererklärung gesondert festgestellt, aber das steuerliche Einlagenkonto der LEG speist sich historisch aus den immensen Kapitalrücklagen, die im Zuge der Strukturierung, des Börsengangs (2013) und früherer Kapitalerhöhungen/Agio-Zahlungen entstanden sind. Bei einem jährlichen Dividendenvolumen von aktuell rund 220 bis 232 Millionen Euro (für die 2,92 EUR je Aktie im Jahr 2026) reichen diese Milliardenreserven mathematisch noch für eine sehr lange Zeit.
2. Die steuerliche "Verwendungsreihenfolge"
Ob ein Unternehmen aus dem Einlagenkonto ausschütten darf, regelt das Gesetz streng nach einer festen Reihenfolge (§ 27 Abs. 1 Satz 3 KStG):
- Eine Ausschüttung gilt steuerlich erst dann als Einlagenrückgewähr, wenn der sogenannte "ausschüttbare Gewinn" des Vorjahres vollständig verbraucht ist.
- Da Immobilienkonzerne wie die LEG nach HGB-Rechnungslegung aufgrund extrem hoher Abschreibungen (AfA) und Buchwerten oft kaum oder gar keine nennenswerten HGB-Bilanzgewinne ausweisen (während operativ der FFO fließt), bleibt das steuerliche Einlagenkonto fast immer die primäre Quelle für die Dividende.
Der steuerliche Haken für Aktionäre (Wichtiger Hinweis)
Da die LEG erst 2013 an die Börse gegangen ist, gibt es keine Altaktionäre vor 2009. Das bedeutet für dich:
- Die Dividende fließt dir zwar im Juni/Juli "brutto für netto" (ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Soli) zu.
- Es handelt sich jedoch streng genommen um eine Steuerstundung, keine endgültige Steuerfreiheit. Deine Bank bucht die 2,92 EUR automatisch als Minderung deines Einstandskurses ein.
Beispiel: Kaufst du die Aktie heute für 58,00 EUR, sinkt dein steuerlicher Einstandskurs nach der Ausschüttung auf 55,08 EUR. Verkaufst du die Aktie später wieder, wird der steuerpflichtige Veräußerungsgewinn anhand dieses reduzierten Kurses berechnet – die Steuer wird also erst beim Verkauf nachgeholt.
Fazit: Solange die LEG bilanziell so aufgestellt ist und ihre Substanz nicht durch steuerpflichtige HGB-Gewinne überlagert wird, bleibt dieser Status für die absehbare Zukunft (die nächsten Jahre und darüber hinaus) stabil.