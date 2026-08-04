Ore Energy sammelt 43 Millionen US-Dollar ein, um erneuerbaren Grundlaststrom für das KI-Zeitalter zu erschließen

- Europa verschwendet bereits schätzungsweise 72 TWh erneuerbare Energie aufgrund von Netzengpässen, das entspricht dem jährlichen Strombedarf Österreichs, wobei die Verluste laut der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Europäischen Kommission bis 2040 auf bis zu 410 TWh pro Jahr steigen könnten

- Ore Energy entwickelt eine vollständig in Europa gefertigte Batterie, um einen der größten Engpässe der Energiewende zu lösen: die Mehrtagesspeicherung

- Ihre Eisen-Luft-Batterien speichern Strom 100 Stunden lang zu 10-mal geringeren Kosten pro Einheit Energiekapazität als Lithium-Ionen, ohne kritische Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt

AMSTERDAM, NL UND DELFT, NL / ACCESS Newswire / 4. August 2026 / Angesichts der weltweit steigenden Stromnachfrage durch KI, Industrie und die Energiewende hat Ore Energy 43 Millionen US-Dollar in einer Series-A-Finanzierungsrunde von Plural und HV eingesammelt, um seine Eisen-Luft-Batterietechnologie zu skalieren. Ores Batterien, die erneuerbaren Strom bis zu 100 Stunden speichern können, lösen eine der größten Hürden der Energiewende: bezahlbare Langzeit-Energiespeicherung. Mit dieser Finanzierung steigt die insgesamt eingeworbene Summe des Unternehmens auf über 61 Millionen US-Dollar.

Ore Energy, gegründet von Aytaç Yilmaz (CEO), Rutil Özdemir (COO) und Yaiza Gonzalez Garcia (CSO), erzeugt Energie durch das Rosten und Entrosten von Eisenelektroden. Die Batterien werden aus reichlich vorhandenen, kostengünstigen Materialien - Eisen, Wasser und Luft - hergestellt und können über eine vollständig europäische Lieferkette gefertigt werden, ohne Abhängigkeit von teuren importierten kritischen Rohstoffen wie Lithium oder Kobalt. Das vollständig skalierbare, modulare Design liefert ein Plug-and-play-Speichersystem zu 10-mal geringeren Kosten pro Einheit Energiekapazität als Lithium-Ionen für die Langzeitspeicherung und macht erneuerbaren Strom bezahlbar und bei Bedarf verfügbar.