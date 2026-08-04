Global Power Solutions schließt sich Infrastructure Masons (iMasons) an und verstärkt damit seinen Fokus auf dezentrale Energieversorgung für KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur

Vancouver, BC, Kanada / Freitag, 4. August 2026 / IRW-Press / Global Power Solutions Corp. (TSX Venture Exchange: PWER; FWB: NJA) („Global Power“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen Infrastructure Masons (iMasons) beigetreten ist, einem globalen, gemeinnützigen Berufsverband, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Entwickler digitaler Infrastruktur zusammenzubringen und das nachhaltige Wachstum der digitalen Wirtschaft zu fördern.

Infrastructure Masons bringt Führungskräfte aus den Bereichen Rechenzentren, Cloud Computing, Telekommunikation, Energie und Technologie zusammen, um gemeinsam an den dringendsten Herausforderungen der Branche zu arbeiten. Dazu gehören Stromversorgungssicherheit, Nachhaltigkeit, Widerstandsfähigkeit und der rasante Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz.

Peter Medved, Chief Executive Officer von Global Power Solutions, erklärte:

„Der Beitritt zu Infrastructure Masons stellt einen wichtigen Meilenstein dar, da Global Power seine Position innerhalb des globalen Ökosystems der digitalen Infrastruktur weiter ausbaut. Das rasante Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz verändert die Energieanforderungen von Rechenzentren grundlegend und schafft einen dringenden Bedarf an zuverlässigen, skalierbaren und nachhaltigen Energielösungen. Im Rahmen unserer Mitgliedschaft freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Branchenführern an der Bewältigung einer der größten Herausforderungen zu arbeiten, vor denen die digitale Infrastruktur heute steht – der Stromversorgung.“

Förderung der Zukunft der KI-Infrastruktur

Die Mitgliedschaft von Global Power bei Infrastructure Masons entspricht der strategischen Ausrichtung des Unternehmens auf die Entwicklung dezentraler, wasserstoffbasierter Lösungen für die Grundlaststromversorgung zur Unterstützung von Rechenzentren, KI-Infrastruktur, Hochleistungsrechenzentren und anderen geschäftskritischen Anwendungen.

Die rasante Verbreitung von künstlicher Intelligenz, Cloud Computing und fortschrittlichen digitalen Diensten führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach einer zuverlässigen elektrischen Infrastruktur. Da Stromnetze zunehmend an ihre Grenzen stoßen, suchen Betreiber nach innovativen Lösungen, die eine robuste und emissionsarme Stromversorgung gewährleisten und gleichzeitig die Umsetzung von Projekten beschleunigen.