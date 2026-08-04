Mega-Gewinne dank Iran-Krieg – jetzt kommt die Dividendenerhöhung!

Der Iran-Krieg hat den Ölpreis auf den höchsten Stand seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine getrieben. Auch die Preise für Destillate, wie Benzin und Kerosin, sowie Erdgas sind gegenüber dem Stand vor einem Jahr beziehungsweise verglichen mit dem Preisniveau zum Jahresauftakt stark gestiegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das beschert internationalen Öl- und Gaskonzernen eine Sonderkonjunktur und hohe Erträge, wie mit seinen am Dienstagmorgen vorgelegten Quartalszahlen auch der britische Multi BP bewiesen hat.

Umsatz zerschmettert die Erwartungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 48,2 Prozent auf 69,11 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um nicht weniger als 9,18 Milliarden US-Dollar übertroffen werden. Vor allem die Endverbrauchersparte entwickelte sich mit einem Anstieg von 37,45 auf 57,16 Milliarden US-Dollar sehr stark. Hier kamen BP die gestiegenen Verkaufspreise für Endprodukte unmittelbar zugute. Vor allem die Knappheit bei Dieselkraftstoffen hat zum starken Ergebnis beigetragen.

Während der Preis für ein Barrel Brent nach der jüngsten Entspannung im Iran-Konflikt mit einem Plus von rund 41 Prozent gegenüber dem Jahresauftakt notiert, kostet börsengehandeltes Diesel (Gasöl) noch immer knapp 83 Prozent mehr.

Halbjahresgewinn vervielfacht sich

Angesichts der deutlich übertroffenen Umsatzerwartungen hatte BP auch auf der Ertragsseite wenig Mühe, die Prognosen der Analystinnen und Analysten zu übertreffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) landete mit 2,22 US-Dollar um 44 Cent über den Schätzungen.

Insgesamt erwirtschaftete BP einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Gewinn in Höhe von 3,91 Milliarden US-Dollar nach 1,63 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Noch beeindruckender fällt die Differenz gegenüber dem Vorjahrjahr beim Halbjahresergebnis aus.

Hatte BP in den ersten sechs Monaten von 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,32 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, waren es jetzt 7,75 Milliarden US-Dollar. Das zeigt deutlich die Dynamik der durch den Iran-Krieg hervorgerufenen "Sonderkonjunktur" – und könnte im Vereinigten Königreich die Diskussion um eine Übergewinnsteuer für Öl- und Gaskonzerne wieder anheizen.

Dividende steigt um 4,1 Prozent, Auszahlung im September

Erst einmal profitieren jedoch die Anlegerinnen und Anleger von BP an den stark gestiegenen Unternehmensgewinnen, denn der Verwaltungsrat hat einer Anhebung der Dividende um 4,1 Prozent zugestimmt. Pro US-amerikanischem Hinterlegungsschein (ADS) beträgt die Ausschüttung künftig 0,52 US-Dollar pro Quartal. Das entspricht einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent.

Für die an der Heimatbörse in London gehandelten Anteile werden 6,184 Pence fällig. Wer sich für die Auszahlung im September qualifizieren möchte, muss das Papier bis zum 13. (Stammaktie) beziehungsweise 14. August (ADS) in seinem Depot halten.

Mit Blick auf die weiteren Aussichten erwartet BP für das kommende Quartal sowie den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres eine gegenüber dem Vorjahr konstante bis leicht rückläufige Fördermenge. Nach 2,312 Millionen Barrel pro Tag in 2025 rechnet das Management in diesem Jahr mit 2,18 bis 2,27 Millionen Barrel. Für anhaltend starke Erträge ist BP also auf einen unverändert hohen Ölpreis angewiesen, da sich die Verkaufsvolumen leicht rückläufig entwickeln dürften.

Investoren zufrieden: BP legt nach Zahlen auf 2-Monats-Hoch zu

Investoren zeigen sich mit den von BP vorgelegten Zahlen zufrieden. An der Heimatbörse in London legt das Papier am Dienstagvormittag um 1,2 Prozent (Stand: 10:20 Uhr MESZ) zu und verteuert sich damit auf den höchsten Stand seit mehr als 2 Monaten. Das zeigt, dass die Anteile von Öl- und Gaskonzernen für eine ansprechende Kursentwicklung nicht allein von den Börsenhandelspreisen für Öl und Gas abhängig sind.

Insgesamt befindet sich das Papier in einer starken Verfassung. Die Anteile liegen sowohl über der 50- als auch der 200-Tage-Linie. Damit ist der zwischenzeitliche Einbruch vergessen. In den technischen Indikatoren RSI und MACD zeigt sich außerdem eine zunehmende Trenddynamik. Damit könnte BP mittelfristig vor einem Anstieg in Richtung der im April markierten Mehrjahreshochs stehen.

Fazit: Die Aktie hat noch einen Bewertungsrückstand aufzuholen

Dank hoher Rohöl- und Destillatpreise hat der britische Ölkonzern BP in den vergangenen 3 beziehungsweise 6 Monaten viel Geld verdient. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ist der Gewinn sprunghaft anstiegen. Dieser kommt Investoren jetzt nicht nur in steigenden Aktienkurs, sondern auch in Form einer höheren Dividende zugute.

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist BP angesichts eines KGVe 2026 von 8,3 aktuell einer der günstigsten Werte aus der Branche – das Unternehmen tat sich lange schwer mit seinem Erneuerbare-Energien-Geschäft, was zu einem Bewertungsmalus gegenüber dem Branchendurchschnitt geführt hat. Nach einer Reihe von Divestmentmaßnahmen und einer Fokussierung auf das Kerngeschäft läuft es operativ wieder besser. Damit könnte die Aktie vor einer Aufholjagd und weiteren Kursgewinnen stehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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