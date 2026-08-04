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    Coway legt den 21. Nachhaltigkeitsbericht 2025 vor

    Coway zeigt, wie sich Rekordumsätze, Klimaschutz und verantwortungsvolle Unternehmensführung verbinden lassen – der neue Nachhaltigkeitsbericht 2025 liefert die Fakten.

    Coway legt den 21. Nachhaltigkeitsbericht 2025 vor
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com
    • Coway hat am 4. August 2026 den 21. Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, der Fortschritte bei ESG-Zielen und langfristiger Wertschöpfung darlegt.
    • Trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheit erzielte Coway 2025 Rekordumsatz und betont die Verbindung von wirtschaftlicher Leistung mit kontinuierlicher Produktinnovation und ESG-Investitionen.
    • Umweltziel: Netto-Null bis 2050; Ausbau erneuerbarer Energien durch die neue hauseigene Solaranlage „003“ (532 kWp) in Yugu, die die Solarstromerzeugung aller Standorte um rund 29 % steigern soll (von 2.310 MWh 2025 auf 2.990 MWh bis 2027).
    • Ressourcenkreislauf: Coways geschlossenes Kreislaufsystem wandelt Kunststoffabfälle in recycelte Rohstoffe um; 2025 wurde das Ziel für den Einsatz von recyceltem ABS-Kunststoff um 27 % übertroffen.
    • Soziale Verantwortung/Kunde: Kundenfeedback wird systematisch in die Produktentwicklung einbezogen („Process for Reflecting Customer Feedback“), führte u. a. zur Entwicklung des „Smart Moving Faucet“ und dessen Integration in neue Wasserfilter; zudem wurde das globale Informationssicherheits-Managementsystem aktualisiert und 2025 die Sicherheitsarchitektur sowie Überwachungskapazitäten ausgebaut.
    • Governance: Einführung des „Senior Independent Director“-Systems sowie unabhängiger Ausschüsse für verbundene Parteien und Vergütung; Vorstellung des „Corporate Value-Up Plan“ mit einer Verdopplung der Zielrendite für Aktionäre von 20 % auf 40 % und Auszeichnung als „Outstanding Value-Up Company“ durch die Korea Exchange.

     

    Der Kurs von Logitech International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 91,56EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 91,72EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.

     

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    Die Logitech International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 91,43EUR auf Lang & Schwarz (04. August 2026, 09:11 Uhr) gehandelt.






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