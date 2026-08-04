Logitech International: Coway legt den 21. Nachhaltigkeitsbericht 2025 vor
Coway zeigt, wie sich Rekordumsätze, Klimaschutz und verantwortungsvolle Unternehmensführung verbinden lassen – der neue Nachhaltigkeitsbericht 2025 liefert die Fakten.
Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com
- Coway hat am 4. August 2026 den 21. Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, der Fortschritte bei ESG-Zielen und langfristiger Wertschöpfung darlegt.
- Trotz globaler wirtschaftlicher Unsicherheit erzielte Coway 2025 Rekordumsatz und betont die Verbindung von wirtschaftlicher Leistung mit kontinuierlicher Produktinnovation und ESG-Investitionen.
- Umweltziel: Netto-Null bis 2050; Ausbau erneuerbarer Energien durch die neue hauseigene Solaranlage „003“ (532 kWp) in Yugu, die die Solarstromerzeugung aller Standorte um rund 29 % steigern soll (von 2.310 MWh 2025 auf 2.990 MWh bis 2027).
- Ressourcenkreislauf: Coways geschlossenes Kreislaufsystem wandelt Kunststoffabfälle in recycelte Rohstoffe um; 2025 wurde das Ziel für den Einsatz von recyceltem ABS-Kunststoff um 27 % übertroffen.
- Soziale Verantwortung/Kunde: Kundenfeedback wird systematisch in die Produktentwicklung einbezogen („Process for Reflecting Customer Feedback“), führte u. a. zur Entwicklung des „Smart Moving Faucet“ und dessen Integration in neue Wasserfilter; zudem wurde das globale Informationssicherheits-Managementsystem aktualisiert und 2025 die Sicherheitsarchitektur sowie Überwachungskapazitäten ausgebaut.
- Governance: Einführung des „Senior Independent Director“-Systems sowie unabhängiger Ausschüsse für verbundene Parteien und Vergütung; Vorstellung des „Corporate Value-Up Plan“ mit einer Verdopplung der Zielrendite für Aktionäre von 20 % auf 40 % und Auszeichnung als „Outstanding Value-Up Company“ durch die Korea Exchange.
Der Kurs von Logitech International lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 91,56EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 %
im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 91,72EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.
+0,15 %
-3,61 %
+8,55 %
+7,96 %
+18,29 %
+45,85 %
-0,65 %
+399,81 %
+869,80 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte