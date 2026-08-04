Dax erklimmt weiteres Rekordhoch

Der MDax sank am Dienstagvormittag hingegen um 0,1 Prozent auf 32.466 Punkte. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, stieg um 0,8 Prozent ebenfalls auf ein neues Hoch.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekord zum Wochenstart hat der Dax am Dienstag weiter zugelegt und eine weitere Bestmarke aufgestellt. Am Morgen notierte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent im Plus bei 26.228 Punkten. Tags zuvor war das Kursbarometer in der Spitze bis knapp an die Marke von 26.100 Zählern herangelaufen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Mittelpunkt steht die Berichtssaison der Unternehmen. Die Marktstimmung bleibe vorerst positiv, wobei sich die Anleger weiter nur in ausgesuchten Branchen positionieren dürften, konstatierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. "Allerdings setzt sich das sehr vorsichtige Vorgehen unter geringen Handelsvolumen der vergangenen Wochen fort. Große Euphorie ist trotz der neuen Rekorde im Dax nicht zu erkennen, was zumindest kurzfristig der Nährboden für weiter steigende Kurse sein könnte", ergänzte der Experte.

Die Aktien von Zalando brachen um knapp 15 Prozent ein. Der Online-Modehändler enttäuschte mit seinen Umsatz- und Ergebniszahlen für das zweite Quartal. Den Jahresausblick konkretisierte das Management. Die Analysten des Investmenthauses Jefferies sprachen von einem durchwachsenen Quartal. Das Zahlenwerk sei schwächer als erwartet gewesen, schrieb JPMorgan-Expertin Georgina Johanan und wies insbesondere auf das geringere Wachstum des Bruttowarenvolumens hin.

Für die Papiere von Bayer ging es an der Dax-Spitze um 4,4 Prozent nach oben. Die Leverkusener übertrafen dank guter Agrargeschäfte und Kostensenkungen die Erwartungen für das zweite Quartal. Zudem legten in der Pharmasparte die Verkaufszahlen noch recht neuer Medikamente weiter deutlich zu. Den währungsbereinigten Umsatzausblick für 2026 bestätigte der Pharma- und Agrarchemiekonzern. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sprach in einer ersten Reaktion von starken Resultaten. Zusammen mit der bestätigten Prognose dürften die Konsensschätzungen für den Kerngewinn je Aktie in diesem Jahr zulegen.

Die Anteilsscheine von FMC reagierten mit einem Kursabschlag von 6,9 Prozent auf Zahlen und Ausblick des Dialysespezialisten. Das bereinigte operative Ergebnis habe im zweiten Quartal positiv überrascht, kommentierte JPMorgan-Experte David Adlington. Wegen des beibehaltenen Jahresausblicks dürften nun aber die Schätzungen der Analysten für das zweite Halbjahr nach unten korrigiert werden, fürchtet er.

Die Folgen des Iran-Kriegs und Streiks kamen die Lufthansa teuer zu stehen. Für 2026 hält Vorstandschef Carsten Spohr deshalb jetzt doch einen Gewinnrückgang für möglich. Im zweiten Quartal brockten die immens gestiegenen Kerosinpreise dem Konzern einen herben Gewinneinbruch ein. Damit schnitt die Lufthansa noch schlechter ab als von Analysten im Schnitt befürchtet. Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni und verlor als Schlusslicht im MDax zuletzt 9,0 Prozent.

Eine maue Konsumstimmung insbesondere in Europa sowie der laufende Konzernumbau belasteten auch das zweite Quartal des Modekonzerns Hugo Boss . Den Jahresausblick bestätigte Hugo Boss dennoch. Nach Ansicht von Chiara Battistini von JPMorgan wird der Kurs aber durch die Übernahmeofferte von Frasers von 38 Euro je Aktie bestimmt. Die Aktie stieg um 0,2 Prozent.

Verbio verdiente im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr als zuletzt erwartet. Der Biokraftstoffhersteller hatte erst Ende Mai die Prognose für den operativen Gewinn auf 160 Millionen Euro bis 180 Millionen Euro angehoben. Für die Verbio-Papiere ging es um 8,1 Prozent aufwärts.

Die Aktien von Stabilus knüpften mit einem Kursgewinn von 8,8 Prozent an ihren guten Wochenstart an und standen damit an der Spitze im Nebenwerteindex SDax . Am Montag hatten die Aktien des Auto- und Industriezulieferers schon positiv auf Quartalszahlen reagiert./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 48,99 auf Tradegate (04. August 2026, 10:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,18 %. Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 47,57 Mrd.. Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -5,00 %/+23,92 % bedeutet.



