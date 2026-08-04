ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Lufthansa nach Zahlen auf 'Neutral'
- JPMorgan stuft Lufthansa auf Neutral mit 8 Euro
- Zweites Quartal verfehlt, Jahresziele gesenkt
- Analyst Gowers erwartet Kursschwäche nach Zahlen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen verfehlt und die Jahresziele seien wegen höherer Treibstoffkosten gesunken, schrieb Harry Gowers am Dienstag nach den Zahlen der Airline. Er rechnet mit Kursschwäche./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,29 % und einem Kurs von 8,492 auf Tradegate (04. August 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -7,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,91 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8333EUR.
Analyst: JPMorgan
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https://www.boersen-zeitung.de/unternehmen-branchen/air-france-klm-und-tap-buhlen-um-tap
wahnsinn, ich hätte gedacht diesmal gilt das Gesetz nicht: Lufthansa über 10, immer verkaufen…Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.