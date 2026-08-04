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    Defence Therapeutics ernennt Dr. Amie Phinney zum President und Chief Executive Officer

    Defence Therapeutics ernennt Dr. Amie Phinney zum President und Chief Executive Officer
    Foto: adobe.stock.com

    Montreal, QC, Kanada, 4. August 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das onkologische Präzisionstherapeutika der nächsten Generation unter Einsatz seiner proprietären Technologie Accum entwickelt, freut sich, die Ernennung von Dr. Amie Phinney, PhD, MBA, zum President und Chief Executive Officer bekannt zu geben. Die Ernennung ist am 1. August 2026 in Kraft getreten.

     

    Im Zuge des Führungswechsels übernimmt Gründer und Chief Executive Officer Sébastien Plouffe nunmehr den Posten des Executive Chairman of the Board. In dieser Funktion wird er weiterhin eine entscheidende Führungsrolle bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, den Finanzierungsinitiativen, den Unternehmenspartnerschaften und dem langfristigen Wachstum einnehmen.

     

    Frau Dr. Phinney hat seit ihrem Einstieg bei Defence im Jahr 2025 maßgeblich zu den strategischen Fortschritten des Unternehmens beigetragen, dessen wissenschaftliche und kommerzielle Positionierung gestärkt und die Technologie Accum zur intrazellulären Wirkstoffverabreichungsplattform der nächsten Generation weiterentwickelt. Die Expertin trat Defence im Juli 2025 als Strategy & Business Advisor bei und wurde im September 2025 in das Board of Directors berufen.

     

    „Im vergangenen Jahr hat Amie außergewöhnliche Führungsqualitäten, einen strategischen Weitblick und ein unerschütterliches Bekenntnis zur Mission von Defence bewiesen“, so Sébastien Plouffe, Executive Chairman von Defence Therapeutics. „Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, unsere Unternehmensstrategie zu präzisieren, unsere wissenschaftliche und kommerzielle Vision zu erweitern, die Grundlage für neue strategische Partnerschaften zu schaffen und Defence für die nächste Wachstumsphase in Stellung zu bringen. Das Board ist überzeugt, dass das Unternehmen mit ihr die richtige Führungsexpertin hat, die uns bei der forcierten Entwicklung der Accum-Plattform, beim Ausbau unserer therapeutischen Pipeline und beim Aufbau strategischer Partnerschaften in leitender Funktion zur Seite steht.“

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    Defence Therapeutics ernennt Dr. Amie Phinney zum President und Chief Executive Officer Montreal, QC, Kanada, 4. August 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das onkologische Präzisionstherapeutika der nächsten …
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