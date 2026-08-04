BioNxt informiert über den aktuellen Stand der Entwicklung, des geistigen Eigentums und der Vermarktung seiner Pipeline für sublinguale Arzneimittelverabreichung

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 4. August 2026 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisiert hat, freut sich, einen umfassenden Überblick über den Fortschritt seiner firmeneigenen Pipeline für sublinguale Dünnfilm-Arzneimittelverabreichung zu geben. Das Unternehmen treibt weiterhin mehrere pharmazeutische Entwicklungsprogramme voran, darunter Cladribin zur Behandlung von Multipler Sklerose, die Ausweitung auf Autoimmunerkrankungen sowie Everolimus und Semaglutid, während es gleichzeitig das seine Plattform stützende Portfolio an geistigem Eigentum stärkt und sich auf die nächste Phase der klinischen und kommerziellen Entwicklung vorbereitet.

„Unsere Vision war es schon immer, eine differenzierte pharmazeutische Plattform aufzubauen, die in der Lage ist, die Verabreichung etablierter Therapien in mehreren hochwertigen Therapiebereichen zu verbessern“, sagte Hugh Rogers, Chief Executive Officer von BioNxt Solutions. „In den vergangenen Monaten haben wir diese Strategie durch wissenschaftliche Entwicklung, Vorbereitungen für die Herstellung, den Ausbau des geistigen Eigentums und die Diversifizierung der Pipeline weiter umgesetzt. Wir sind überzeugt, dass diese Erfolge BioNxt für eine wichtige nächste Wachstumsphase positionieren, während wir auf die klinische Bewertung und die zukünftige Kommerzialisierung zusteuern.“

Cladribin-Programm schreitet in Richtung klinischer Entwicklung voran

Das Leitprogramm von BioNxt ist nach wie vor der firmeneigene sublinguale Cladribin-Schmelzfilm zum Auflösen im Mund („ODF“) zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS).

In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen die Aktivitäten zur Unterstützung des Übergangs von der pharmazeutischen Entwicklung zur klinischen Umsetzung weiter vorangetrieben. Zu den aktuellen Aktivitäten gehören die Erstellung der Zulassungsunterlagen, die Vorbereitung der Analytik und der Herstellung sowie die Planung der ersten Bioverfügbarkeitsstudie am Menschen.

BioNxt ist davon überzeugt, dass seine firmeneigene sublinguale Formulierung das Potenzial hat, den Komfort für die Patienten zu verbessern, indem sie eine nadelfreie, im Mund zerfallende Darreichungsform bietet und gleichzeitig das etablierte therapeutische Profil von Cladribin nutzt.

Das Unternehmen evaluiert zudem weiterhin strategische Vermarktungsmöglichkeiten und führt Gespräche mit potenziellen Entwicklungs- und Lizenzpartnern, um den langfristigen Wert des Programms zu maximieren.

Ausbau der Möglichkeiten bei Autoimmunerkrankungen

Aufbauend auf der Cladribin-Plattform evaluiert BioNxt weiterhin weitere Autoimmunindikationen, bei denen seine firmeneigene Wirkstoffverabreichungstechnologie bedeutende klinische und kommerzielle Vorteile bieten könnte.

Das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens unterstützt potenzielle Anwendungen über Multiple Sklerose hinaus, darunter Myasthenia gravis und andere autoimmune neurologische Erkrankungen. BioNxt bewertet weiterhin zukünftige Entwicklungsprioritäten und Zulassungswege für diese zusätzlichen Indikationen.

Fortschritte im Everolimus-Programm

BioNxt treibt die Formulierungsentwicklung für sein firmeneigenes sublinguales Everolimus-ODF-Programm weiter voran.

Everolimus ist ein etabliertes Arzneimittel, das in der Organtransplantation und Onkologie eingesetzt wird und zunehmend wissenschaftliches Interesse hinsichtlich potenzieller Anwendungen in der Forschung zu Langlebigkeit und gesundem Altern weckt. Das Unternehmen optimiert weiterhin die Formulierungseigenschaften und evaluiert gleichzeitig zukünftige präklinische und klinische Entwicklungswege.

Semaglutid-Programm gestartet

BioNxt hat die Entwicklung seines firmeneigenen sublingualen Semaglutid-ODF-Programms aufgenommen und erweitert damit seine Plattform auf einen der weltweit am schnellsten wachsenden Pharmamärkte.

Der pharmazeutische Wirkstoff (API) wurde bestellt, und die Entwicklungsaktivitäten werden vorbereitet, um nach Erhalt des Wirkstoffs zu beginnen. Die ersten Arbeiten konzentrieren sich auf die Formulierungsentwicklung und die Bewertung der Eignung der firmeneigenen Dünnfilmplattform von BioNxt für peptidbasierte Therapeutika.

Das Programm stellt eine wichtige strategische Erweiterung der Plattform des Unternehmens in den Bereich der Stoffwechselerkrankungen und GLP-1-Therapien dar.

Stärkung des globalen geistigen Eigentums

BioNxt baut die Grundlage des geistigen Eigentums, auf der seine firmeneigene Wirkstoffverabreichungsplattform basiert, weiter aus.

Das Unternehmen hat sich sowohl in Europa als auch in Eurasien Patentschutz für seine zentrale Cladribin-Dünnfilmtechnologie gesichert, was den Höhepunkt mehrjähriger wissenschaftlicher Forschung, Formulierungsentwicklung und Strategie im Bereich des geistigen Eigentums darstellt. Diese Patenterteilungen bilden eine wichtige Grundlage für die zukünftige klinische Entwicklung, kommerzielle Partnerschaften und Lizenzierungsmöglichkeiten.

In den Vereinigten Staaten läuft die entsprechende Patentanmeldung des Unternehmens weiterhin im Rahmen des „Track One Prioritized Examination“-Programms des US-Patent- und Markenamts, das darauf abzielt, die Prüfung und endgültige Entscheidung zu beschleunigen. Weitere Patentanmeldungen durchlaufen derzeit das Prüfungsverfahren in anderen wichtigen Jurisdiktionen.

BioNxt ist der Ansicht, dass ein robustes internationales Patentportfolio von grundlegender Bedeutung ist, um das kommerzielle Potenzial sowohl seines führenden Cladribin-Programms als auch zukünftiger Pipeline-Projekte, die unter Verwendung seiner firmeneigenen sublingualen Wirkstoffverabreichungsplattform entwickelt werden, zu maximieren.

Aufbau einer diversifizierten pharmazeutischen Pipeline

BioNxt setzt weiterhin eine disziplinierte Entwicklungsstrategie um, die darauf ausgerichtet ist, mehrere firmeneigene pharmazeutische Programme durch Formulierung, Herstellung, Vorbereitung der Zulassungsanträge und klinische Entwicklung voranzutreiben.

Durch den Einsatz einer gemeinsamen sublingualen Dünnfilm-Technologieplattform in mehreren Therapiebereichen – darunter Neurologie, Autoimmunerkrankungen, Langlebigkeit und Stoffwechselstörungen – strebt das Unternehmen an, vielfältige langfristige Wertschöpfungsmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig die Abhängigkeit von einem einzelnen Entwicklungsprodukt zu verringern.

Das Unternehmen geht davon aus, weitere Informationen bekannt zu geben, sobald wichtige Meilensteine in den Bereichen Entwicklung, Zulassung, geistiges Eigentum und Vermarktung erreicht werden.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungsplattformen der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Zu seinen proprietären Plattformen gehören sublinguale Dünnfilme, transdermale Pflaster, Tabletten zum Einnehmen sowie eine neue Plattform für die gezielte Chemotherapie, die darauf ausgelegt ist, Krebsmedikamente selektiver an Tumore abzugeben, um die systemische Exposition zu reduzieren.

Mit Forschungs- und Entwicklungsstandorten in Nordamerika und Europa treibt BioNxt die behördlichen Zulassungen und die Kommerzialisierung voran, wobei der Schwerpunkt vor allem auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich der Verbesserung des Gesundheitswesens verschrieben, indem es präzise, patientenorientierte Lösungen bereitstellt, die die Behandlungsergebnisse weltweit verbessern.

BioNxt ist an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel BNXT sowie an den OTC Markets unter dem Kürzel BNXTF notiert und wird in Deutschland unter der WKN A3D1K3 gehandelt. Weitere Informationen zu BioNxt finden Sie unter www.bionxt.com.

Ansprechpartner für Investor Relations und Medien

E-Mail: investor.relations@bionxt.com

Wolfgang Probst

Mitbegründer, CFO und Direktor

Telefon: +49 151 25284192

Hugh Rogers

Mitbegründer, CEO und Direktor

Telefon: +1 604-250-6162

Web: www.bionxt.com

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Instagram: https://www.instagram.com/bionxt

Warnhinweis zu „zukunftsgerichteten“ Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Entwicklung, zum Fortschritt, zum Zulassungsverfahren und zur potenziellen Vermarktung der pharmazeutischen Pipeline des Unternehmens, einschließlich der Programme zu Cladribin, Everolimus, Semaglutid und anderen sublingualen Dünnfilmpräparaten; zum Fortschritt weiterer Programme zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen; zu geplanten Aktivitäten in den Bereichen Formulierung, Herstellung sowie präklinische und klinische Entwicklung; zu Zulassungsanträgen und -genehmigungen; Bioverfügbarkeitsstudien am Menschen; Vermarktungs-, Lizenzierungs- und strategische Partnerschaftsmöglichkeiten; die potenziellen therapeutischen und kommerziellen Vorteile der firmeneigenen Wirkstoffverabreichungsplattform; die Prüfung, Weiterverfolgung und mögliche Erteilung anhängiger Patentanmeldungen, einschließlich der im Rahmen des US-amerikanischen „Track One“-Verfahrens priorisierten Patentanmeldung des Unternehmens; den Umfang und Wert des geistigen Eigentumsportfolios des Unternehmens; sowie den voraussichtlichen Zeitplan und das Erreichen zukünftiger Entwicklungsmeilensteine.

QUELLE: BioNxt Solutions Inc.

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