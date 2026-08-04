BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Halbjahreszahlen und einer Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die gesenkten Zielvorgaben für 2026 implizierten eine um fünf Prozentpunkte niedrigere Profitabilität in der Konsumsparte im zweiten Halbjahr, schrieb Callum Elliott am Montag. Das sorge mit Blick auf 2027 für große Unsicherheit./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 78,10EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
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