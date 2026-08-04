BERNSTEIN RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Halbjahreszahlen und einer Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die gesenkten Zielvorgaben für 2026 implizierten eine um fünf Prozentpunkte niedrigere Profitabilität in der Konsumsparte im zweiten Halbjahr, schrieb Callum Elliott am Montag. Das sorge mit Blick auf 2027 für große Unsicherheit./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 78,10EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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