RBC stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1275 Pence auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Gewinn vor Steuern liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Benjamin Toms in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Profitierte habe die britische Großbank von den Gebühren und von den Nettozinserträgen im Bankgeschäft./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 02:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 18,82EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.





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