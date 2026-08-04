JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Underperform" belassen. Der Umsatz des Dialysespezialisten liege um 1.4 Prozent über dem Konsens, schrieb James Vane-Tempest in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Das Wachstum der Behandlungen auf vergleichbarer Basis in den USA sei um 0,9 Prozent zurückgegangen, hierauf dürften sich die Blicke der Marktteilnehmer richten, prognostizierte der Experte./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,57 % und einem Kurs von 42,62EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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