BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die Investoren hätten im Konsumgütersektor zuletzt vor allem auf die Entwicklung der abgesetzten Volumina geschaut, schrieb Callum Elliott am Montag. Die meisten Größen der Branche wie Procter & Gamble, Pepsico, Mondelez und Diageo hätten in den vergangenen zwölf Monaten kein Wachstum der Volumina gezeigt. Unilever dagegen habe die Volumina im zweiten Quartal um beachtliche 5,5 Prozent gesteigert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 55,34EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: GBP
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