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    Besonders beachtet!

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    Stabilus Aktie weiter aufwärts - 04.08.2026

    Am 04.08.2026 ist die Stabilus Aktie, bisher, um +7,64 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Stabilus Aktie.

    Besonders beachtet! - Stabilus Aktie weiter aufwärts - 04.08.2026
    Foto: Stabilus SE

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    Stabilus aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.08.2026

    Mit einer Performance von +7,64 % konnte die Stabilus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Stabilus Aktie. Nach einem Plus von +4,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 16,210, mit einem Plus von +7,64 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Stabilus in den letzten drei Monaten Verluste von -12,62 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stabilus Aktie damit um +10,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,87 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Stabilus -26,77 % verloren.

    Während Stabilus heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,36 %.

    Stabilus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,76 %
    1 Monat -4,87 %
    3 Monate -12,62 %
    1 Jahr -39,40 %
    Stand: 04.08.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Stabilus Aktie

    Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 397,67 Mio.EUR € wert.

    BERENBERG stuft Stabilus auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Umsatzrückgänge im Automobilsegment seien vornehmlich auf niedrigere Preise und ein ungünstiges …

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    Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stabilus

    +7,72 %
    +20,35 %
    +3,27 %
    -11,03 %
    -39,84 %
    -71,93 %
    -69,73 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
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