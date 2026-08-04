JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal sei schwächer als erwartet gewesen, schrieb Georgina Johanan am Dienstag nach dem Bericht des Onlinehändlers. Sie rechnet mit einer negativen Kursreaktion und wies insbesondere auf das geringere Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) hin./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,21 % und einem Kurs von 24,30EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Georgina Johanan
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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