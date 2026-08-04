JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Reifenkonzern am Dienstag nach den Zahlen ein starkes zweites Quartal. Er lobte dabei auch den Free Cashflow./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 71,82EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
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