DroneShield Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 04.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von +7,62 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +9,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,2505€, mit einem Plus von +7,62 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Obwohl sich die DroneShield Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -46,32 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine negative Entwicklung von -34,39 % erlebt.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,80 % 1 Monat -19,48 % 3 Monate -46,32 % 1 Jahr -39,81 %

Informationen zur DroneShield Aktie

Stand: 04.08.2026, 09:32 Uhr

Es gibt 924 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die DroneShield-Aktie hat nach einer langen Schwächephase ein kräftiges Comeback hingelegt. Allein am gestrigen Handelstag gewann der Kurs rund +10% hinzu und setzt auch heute die jüngste Erholung fort. Aktuell steht der Kurs knapp +13% im Plus. Damit stellt sich die Frage, ob der jüngste Kursanstieg bereits den Beginn einer nachhaltigen Trendwende markiert oder ob […] The post DroneShield-Aktie mit +25% – ist die Trendwende gelungen? first appeared on sharedeals.de.

Der Technologiesektor bleibt auch aktuell weiterhin, nicht nur durch die Künstliche Intelligenz, ein faszinierender Ort der Extreme. Während einige Unternehmen eine hohe Auftragsflut vor sich herschieben, sind andere durch ihre Kursbewegungen oder …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,98 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,20 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,06 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,24 %

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Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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