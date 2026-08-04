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    Besonders beachtet!

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    BP Aktie gut behauptet +1,93 % - 04.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BP Aktie bisher um +1,93 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie gut behauptet +1,93 % - 04.08.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

    BP aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.08.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von BP. Sie steigt um +1,93 % auf 6,5350. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,5350, mit einem Plus von +1,93 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von BP in den letzten drei Monaten Verluste von -1,06 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um +3,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BP +31,03 % gewonnen.

    BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,90 %
    1 Monat +17,92 %
    3 Monate -1,06 %
    1 Jahr +40,97 %
    Stand: 04.08.2026, 09:36 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die als zu niedrig empfundene BP-Bewertung bei etwa 6,25 Euro und Hoffnungen auf einen Anstieg Richtung 7 Euro. Erwartet werden solide Quartalszahlen, eine kleine Dividendenerhöhung sowie Schuldentilgung und möglicherweise ein Aktienrückkauf. Sinkende Ölpreise belasten kurzfristig den Kurs. Strategische Verkäufe, der Rückzug aus der Nordsee, die stärkere US-Orientierung und die schwankende Konzernstrategie sorgen langfristig für Skepsis.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BP eingestellt.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 101,20 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. ENI notiert im Plus, mit +1,82 %. Shell notiert im Plus, mit +1,33 %. TotalEnergies legt um +0,42 % zu

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    Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BP

    +1,44 %
    +5,66 %
    +19,92 %
    -1,06 %
    +40,97 %
    +15,41 %
    +80,72 %
    +31,45 %
    +58,49 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517
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