Bernstein senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 39,01 auf Tradegate (04. August 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +10,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 44,01 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -2,51 %/+46,23 % bedeutet.