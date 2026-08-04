ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Schneider Electric auf 352 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel Schneider Electric
- Kursziel von 321 auf 352 Euro erhöht nach Zahlen
- Profiteur bei KI-Rechenzentren und Mittelspannung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 321 auf 352 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Spezialisten für Energiemanagement und Automatisierung ihre Schätzungen für die Franzosen. Sie hält sie für einen der stärksten Profiteure im Bereich KI-Rechenzentren und den Mittelspannungsanlagen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 296,8 auf Tradegate (04. August 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +11,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 171,24 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 352,00EUR was eine Bandbreite von +8,27 %/+19,10 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 352 Euro