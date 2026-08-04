Goldman hebt Ziel für Schneider Electric auf 352 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 296,8 auf Tradegate (04. August 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +11,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,90 %.

Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 171,24 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 334,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 352,00EUR was eine Bandbreite von +8,27 %/+19,10 % bedeutet.