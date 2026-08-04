UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1520 Pence belassen. Analyst Jason Napier attestierte der britischen Großbank am Dienstag in einer ersten Reaktion ein gutes Jahresviertel. Die Umstrukturierung habe sich ausgezahlt, der Gewinn vor Steuern liege um fünf Prozent über der Konsensschätzung. Angesichts dessen überrasche es, dass der Aktienrückkauf nicht umfangreicher ausgefallen sei./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:26 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 18,57EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jason Napier
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,2
Kursziel alt: 15,2
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jason Napier
Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,2
Kursziel alt: 15,2
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