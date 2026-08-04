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    Hensoldt nach den Zahlen: (Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

    Für Anleger, die der Aktie auf weiteres Steigerungspotenzial auf zumindest 97 Euro zutrauen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

    Die Aktie des europäischen Hightech-Unternehmens der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie, Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005), geriet nach ihrem langen Höhenflug, der am 7.10.25 bei 117,70 Euro einen Höhepunkt erreichte, gehörig unter Druck. Seit dem Jahresbeginn 2026 bewegt sich die volatile Aktie innerhalb einer Bandbreite von 67 bis 90 Euro. Zuletzt konnte die Aktie nach der Veröffentlichung der Quartals- und Halbjahreszahlen deutlich zulegen. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Aktie bei 88,64 Euro.

    Nach den über den Analystenerwartungen liegenden Umsatzzahlen und dem hohen Auftragseingang bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 101 Euro ihre Kaufempfehlung für die Hensoldt-Aktie. Für Anleger, die der Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel weiteres Steigerungspotenzial auf zumindest 97 Euro zutrauen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 90 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis 90 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM2DYW3, wurde beim Hensoldt-Aktienkurs von 88,64 Euro mit 1,28 – 1,30 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 97 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,65 Euro (+27 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,80 Euro

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,80 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA9YP45, wurde beim Hensoldt-Kurs von 88,64 Euro mit 0,84 – 0,87 Euro taxiert.

    Wenn die Hensoldt-Aktie in nächster Zeit auf 97 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,62 Euro (+86 Prozent) erhöhen – sofern die Hensoldt-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,024 Euro

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Hensoldt-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,024 Euro, BV 0,1, ISIN:  DE000FG5KV72, wurde beim Hensoldt-Kurs von 88,64 Euro mit 1,25 – 1,26 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Hensoldt-Aktie auf 97 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,99 Euro (+58 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hensoldt-Aktien oder von Hebelprodukten auf Hensoldt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Hensoldt nach den Zahlen: (Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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