Deutsche Bank Research belässt Zalando nach Zahlen auf 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,22 % und einem Kurs von 24,59 auf Tradegate (04. August 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -15,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,42 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +3,01 %/+118,38 % bedeutet.