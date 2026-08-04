ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Zalando nach Zahlen auf 'Buy'
- Deutsche Bank belässt Zalando auf »Buy« bei 35 Euro
- Zalando verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen
- Schwächeres GMV könnte die Aktie nach Rallye drücken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Adam Cochrane am Dienstag nach den Zahlen. Im Fokus sieht er die schwächere Entwicklung der Bruttowarenvolumina (GMV), die die Aktien nach ihrer Rally zurückwerfen dürften./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:32 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,22 % und einem Kurs von 24,59 auf Tradegate (04. August 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -15,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,42 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +3,01 %/+118,38 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.
Übrigens, um Leerverkäufer im Zaum zu halten, empfiehlt es sich seine eigenen Aktien zu einem Utopiepreis in den Markt zu stellen. Dadurch kann die Bank die Aktien nicht mehr zum Leerverkauf verleihen. Eine zalando zu 500€ in den Markt zu geben wäre doch mal was. Klappt das wirklich ?