AKTIE IM FOKUS
Stabilus holen Verluste seit Prognose-Einengung auf
- Stabilus-Aktien steigen im SDax um 8,7 Prozent
- Quartalszahlen treiben die Aktien des Zulieferers
- Industriegeschäft und Roboterchancen überzeugen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Stabilus haben am Dienstag im frühen Handel mit deutlichem Kursgewinn an ihren guten Wochenstart angeknüpft. An der Spitze im Nebenwerteindex SDax legten sie um 8,7 Prozent auf 16,30 Euro zu und machten die Verluste seit der Prognose-Einengung vor knapp zwei Wochen wett. Am Montag hatten die Aktien des Auto- und Industriezulieferers schon positiv auf Quartalszahlen reagiert.
Berenberg-Analystin Yasmin Steilen wertete das Industriegeschäft von Stabilus in ener aktuellen Einschätzung positiv. Zudem seien Chancen im Bereich humanoide Roboter klarer geworden. Das Automobilsegment bereite hingegen Sorgen./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 18.638 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um +20,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 392,24 Mio..
Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +38,54 %/+88,92 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Stabilus - STAB1L - DE000STAB1L8
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https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/stabilus-se-praesentiert-produktloesungen-auf-der-enforce-tac-und-plant-erheblichen-ausbau-seines-geschaefts-mit-militaerischen-anwendungen/f9b33910-e48a-4dde-acd3-ce6e5b349841_de
Positiv, dass verschiedene Standbeine hinzukommen. Da kommt wieder ein wenig Wachstumsphantasie auf...
Nichts spricht dagegen. Der Vorstand scheint hier mitzulesen und hat deshalb gleich heute eine PM dazu herausgebracht:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20548197-eqs-news-stabilus-se-liefert-integrierte-loesungen-industrielle-automatisierung-bringt-bewaehrtes-produktportfolio-wachsenden-robotikmarkt
Man sollte es natürlich nicht überbewerten - Stabilus liefert bestimmte Teile, die im Robotikmarkt einsetzbar sind. Aber das Unternehmen entwickelt sich produktseitig weiter und das ist positiv!
Sorry, bin noch zwei Antworten schuldig an NickelChrome und Grisuu.