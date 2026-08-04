Stabilus holen Verluste seit Prognose-Einengung auf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 18.638 auf Ariva Indikation (04. August 2026, 09:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um +20,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 392,24 Mio..

Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +38,54 %/+88,92 % bedeutet.