Börsenstart Europa - 04.08. - ATX stark +1,12 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:26) bei 32.490,00 PKT und fällt um -0,21 %. Top-Werte: TKMS +4,00 %, HENSOLDT +3,26 %, SUESS MicroTec +2,96 % Flop-Werte: Deutsche Lufthansa -8,74 %, Elmos Semiconductor -3,68 %, AUTO1 Group -3,38 %

Der DAX steht aktuell (09:59:55) bei 26.252,00 PKT und steigt um +0,70 %. Top-Werte: Bayer +3,48 %, Rheinmetall +2,66 %, Siemens Energy +2,42 % Flop-Werte: Zalando -15,85 %, Fresenius Medical Care -5,56 %, adidas -2,05 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.001,58 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: Verbio +6,50 %, SMA Solar Technology +3,36 %, HENSOLDT +3,26 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -3,68 %, Siemens Healthineers -0,48 %, Carl Zeiss Meditec -0,38 %

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Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.475,01 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: Bayer +3,48 %, Rheinmetall +2,66 %, Adyen Parts Sociales +2,56 %

Flop-Werte: adidas -2,05 %, Hermes International -2,05 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,58 %

Der ATX steht bei 6.652,18 PKT und gewinnt bisher +1,12 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,84 %, voestalpine +2,11 %, OMV +1,89 %

Flop-Werte: DO & CO -0,61 %, Oesterreichische Post -0,46 %, Verbund Akt.(A) -0,30 %

Der SMI steht aktuell (09:59:27) bei 14.413,49 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: Holcim +1,75 %, Partners Group Holding +1,70 %, ABB +1,53 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -0,94 %, Zurich Insurance Group -0,73 %, Nestle -0,71 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.649,28 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: Thales +2,94 %, Schneider Electric +1,98 %, STMicroelectronics +1,62 %

Flop-Werte: Kering -3,19 %, Renault -2,86 %, Hermes International -2,05 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.297,12 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.

Top-Werte: Sandvik +1,78 %, ABB +1,53 %, Alfa Laval +0,77 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,39 %, Volvo Registered (B) -0,62 %, Essity Registered (B) -0,60 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.570,00 PKT und steigt um +0,61 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,73 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,24 %, Piraeus Port Authority +1,16 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,02 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,87 %, Coca-Cola HBC -0,53 %