BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Airline habe die Konsensschätzung um sechs Prozent verfehlt, schrieb Alex Irving in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das sei zum Teil auf Streiks im Unternehmen zurückzuführen. Gut hätten sich die Umsätze im Frachtgeschäft entwickelt./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:43 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,90 % und einem Kurs von 8,436EUR auf Tradegate (04. August 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.





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