LR Health & Beauty: 2025-Bericht da – Strategie bleibt auf Kurs
LR Health & Beauty bestätigt im Geschäftsbericht 2025 rückläufige Kennzahlen, setzt aber mit neuer Finanzierung und Investitionen in Ahlen klare Wachstumsakzente.
Foto: adobe.stock.com
- LR Health & Beauty SE hat am 4. August 2026 den finalen Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht; die zuvor gemeldeten Umsatz- und Ergebniszahlen wurden bestätigt.
- Der Umsatz sank 2025 auf 277,1 Mio. Euro nach 289,2 Mio. Euro im Vorjahr.
- Das ausgewiesene EBITDA verringerte sich auf 16,5 Mio. Euro (2024: 27,3 Mio. Euro); das normalisierte EBITDA lag bei 22,5 Mio. Euro (2024: 32,6 Mio. Euro).
- Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur belasteten die Ergebnisentwicklung.
- LR will die strategischen Initiativen in Produktion, Logistik und Vertrieb weiter vorantreiben; die neue Finanzierungsstruktur schafft dafür zusätzlichen finanziellen Spielraum.
- Das Unternehmen investiert über 2 Mio. Euro in eine neue Produktionslinie am Standort Ahlen, die künftig die gesamte 5in1-Produktkategorie mit einer Kapazität von bis zu 40 Mio. Einheiten jährlich herstellen soll.
0,00 %
0,00 %
-5,33 %
+137,06 %
-22,83 %
-24,41 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.