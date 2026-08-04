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    LR Health & Beauty: 2025-Bericht da – Strategie bleibt auf Kurs

    LR Health & Beauty bestätigt im Geschäftsbericht 2025 rückläufige Kennzahlen, setzt aber mit neuer Finanzierung und Investitionen in Ahlen klare Wachstumsakzente.

    LR Health & Beauty: 2025-Bericht da – Strategie bleibt auf Kurs
    Foto: adobe.stock.com
    • LR Health & Beauty SE hat am 4. August 2026 den finalen Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht; die zuvor gemeldeten Umsatz- und Ergebniszahlen wurden bestätigt.
    • Der Umsatz sank 2025 auf 277,1 Mio. Euro nach 289,2 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Das ausgewiesene EBITDA verringerte sich auf 16,5 Mio. Euro (2024: 27,3 Mio. Euro); das normalisierte EBITDA lag bei 22,5 Mio. Euro (2024: 32,6 Mio. Euro).
    • Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur belasteten die Ergebnisentwicklung.
    • LR will die strategischen Initiativen in Produktion, Logistik und Vertrieb weiter vorantreiben; die neue Finanzierungsstruktur schafft dafür zusätzlichen finanziellen Spielraum.
    • Das Unternehmen investiert über 2 Mio. Euro in eine neue Produktionslinie am Standort Ahlen, die künftig die gesamte 5in1-Produktkategorie mit einer Kapazität von bis zu 40 Mio. Einheiten jährlich herstellen soll.


    LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,511 % bis 03/28

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