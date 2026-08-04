Brand in Naturgebiet noch nicht unter Kontrolle

OOSTRUM (dpa-AFX) - Der Großbrand im Naturgebiet im Osten der Niederlande ist bisher nicht unter Kontrolle. Das Feuer hatte sich bis in den frühen Morgen ausgebreitet, doch die Lage sei nun stabil, teilten die Sicherheitsbehörden mit. Rund 250 Feuerwehrleute und auch erneut Löschhubschrauber der Armee seien im Einsatz.

Rund 100 Hektar seien betroffen. Jetzt werde versucht, eine weitere Ausbreitung zu verhindern, sagte ein Behördensprecher. "Der Wind hat etwas nachgelassen, das ist günstig."