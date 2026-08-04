JPMORGAN stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des Modekonzerns habe die Erwartungen bei weitem getoppt, schrieb Chiara Battistini am Dienstag nach Quartalszahlen. Bestimmt werde der Aktienkurs allerdings durch die Übernahmeofferte von Frasers in Höhe von 38 Euro./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:34 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 38,04EUR auf Tradegate (04. August 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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