BARCLAYS stuft HOCHTIEF AG auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 493 auf 487 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Katherine Hearne passte ihre Schätzungen für den Baukonzern und seine spanische Mutter ACS am Montag an die starken Resultate des zweiten Quartals an. Mit Blick auf Hochtief hob sie die Outperformance der US-Tochter Turner aufgrund des Wachstums im Geschäft mit KI-Rechenzentren hervor./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 453,8EUR auf Tradegate (04. August 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Katherine Hearne
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 487
Kursziel alt: 493
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Katherine Hearne
Analysiertes Unternehmen: HOCHTIEF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 487
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Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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