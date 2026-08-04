DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 22 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Trotz der jüngst angekündigten Verkäufe von Geschäftseinheiten sei er vorsichtig gestimmt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verkäufe dürften zwar die erhöhte Verschuldung des Herstellers von Spezialverpackungen senken. Das werde gleichwohl von der anhaltenden Unsicherheit rund um Untersuchungen der Finanzaufsicht Bafin überlagert./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 27,12EUR auf Tradegate (04. August 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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