Verbio Aktie stark gefragt - 04.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von +6,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,23€, mit einem Plus von +6,14 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Verbio Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -26,50 % hinnehmen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -9,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Verbio einen Anstieg von +30,27 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,02 % 1 Monat -10,93 % 3 Monate -26,50 % 1 Jahr +142,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.08.2026, 10:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enttäuschende Kursreaktion auf vorläufige Zahlen: Ein vorbörslicher Anstieg wurde teils als abverkauft wahrgenommen. Diskutiert werden mögliche Einstiegszonen bei 28–30, 30–35 oder 25 Euro sowie frühere Verkäufe bei 43–45 Euro. Einige sehen Verbio fundamental gut aufgestellt, verweisen auf die aktionärsfreundliche Kommunikation und erwarten langfristig deutlich höhere Kurse; andere bleiben kurzfristig vorsichtig.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd.EUR € wert.

Nach dem Rekord zum Wochenstart hat der Dax am Dienstag weiter zugelegt und eine weitere Bestmarke aufgestellt. Am Morgen notierte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent im Plus bei 26.228 Punkten. Tags zuvor war das Kursbarometer in der Spitze bis …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die vorläufigen Ergebnisse von Verbio für das Geschäftsjahr 2026 lagen über den Erwartungen, mit einem EBITDA von 192 Mio. EUR im Vergleich zu 14 Mio. EUR im Vorjahr. Dies übertrifft die Guidance von 160–180 Mio. EUR und liegt leicht über unserer Schätzung von 187 Mio. EUR.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,24 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar