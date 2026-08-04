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    Iran provoziert Trump - Gold vor Ausbruch durch Yen-Drama?

    Trotz der Trumpschen Fake News bleiben die Renditen für US-Staatsanleihen hoch - daher unterstützt US-Finanzminister Bessent durch Interventionen den Yen

    Der Iran provoziert Trump mit Angriffen - und Gold sieht nach einem Ausbruch aus nach der Yen-Intervention durch US-Finanzminister Bessent! Trump sitzt nun in der Falle, und das Regime in Teheran weiß das: Iran attackiert Kuwait und ein von der US-Navy begleitetes Schiff in der Straße von Hormus vor der Küste des Oman. Was will Trump nun machen? Trotz der Trumpschen Fake News bleiben die Renditen für US-Staatsanleihen hoch - daher unterstützt US-Finanzminister Bessent durch Interventionen den Yen (damit die Japaner nicht noch mehr US-Staatsanleihen verkaufen). Das ist ein Eingeständnis, dass die Probleme nur noch durch Eingriffe im Zaum gehalten werden können. Kann Gold - das sich im Chart stark verkeilt - davon profitieren als sicherer Hafen?

    Hinweise aus Video:

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    2. A Beautiful Mind: Elon Musk im Economist-Interview

     

    Das Video "Iran provoziert Trump - Gold vor Ausbruch durch Yen-Drama? " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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