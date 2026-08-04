Der Iran provoziert Trump mit Angriffen - und Gold sieht nach einem Ausbruch aus nach der Yen-Intervention durch US-Finanzminister Bessent! Trump sitzt nun in der Falle, und das Regime in Teheran weiß das: Iran attackiert Kuwait und ein von der US-Navy begleitetes Schiff in der Straße von Hormus vor der Küste des Oman. Was will Trump nun machen? Trotz der Trumpschen Fake News bleiben die Renditen für US-Staatsanleihen hoch - daher unterstützt US-Finanzminister Bessent durch Interventionen den Yen (damit die Japaner nicht noch mehr US-Staatsanleihen verkaufen). Das ist ein Eingeständnis, dass die Probleme nur noch durch Eingriffe im Zaum gehalten werden können. Kann Gold - das sich im Chart stark verkeilt - davon profitieren als sicherer Hafen?

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Das Video "Iran provoziert Trump - Gold vor Ausbruch durch Yen-Drama? " sehen Sie hier..