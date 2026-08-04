ServiceNow-Aktie: Zäher Bodenversuch nach Absturz vom Rekordhoch

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt am 3. August 2026 bei 99,22. Damit notiert ServiceNow zwar klar über dem Tief von 70,78, aber noch weit entfernt vom Rekordstand bei 224,28. Im Drei-Jahres-Korridor zwischen Hoch und Tief bewegt sich der Kurs nur rund 18 bis 19 Prozent über dem Tiefpunkt und damit im unteren Fünftel der Spanne. Technisch betrachtet befindet sich die Aktie somit eher in einer Erholungsphase innerhalb eines zuvor stark belasteten Kursverlaufs als in einem etablierten neuen Aufwärtstrend.

Die ServiceNow-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt hingelegt. Nach einem dynamischen Aufwärtstrend markierte das Papier am 28. Januar 2025 mit 224,28 das Drei-Jahres-Hoch. Im Anschluss kippte die Bewegung jedoch zunehmend nach unten. Spätestens ab Anfang 2026 dominierte ein klarer Abwärtstrend, der am 10. April 2026 im Drei-Jahres-Tief bei 70,78 gipfelte. Seit diesem Tief versucht die Aktie, einen Boden auszubilden, bleibt aber deutlich unter den früheren Hochs und damit in einer übergeordnet angeschlagenen technischen Verfassung.

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200-Tage-Linie signalisiert übergeordneten Abwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus. Aus den Kursen der vergangenen 200 Handelstage ergibt sich ein gleitender Durchschnitt im Bereich um etwa 135. Damit handelt die Aktie mit 99,22 rund ein gutes Viertel unter dieser langfristigen Trendlinie. Ein derart großer Abstand nach unten unterstreicht den bestehenden übergeordneten Abwärtstrend. Solange der Kurs die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt die technische Großwetterlage negativ, Erholungen sind vorerst als Gegenbewegungen innerhalb eines intakten Bärenmarktes zu werten.

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Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite bildet der Bereich um 70,78 das zentrale Drei-Jahres-Tief und damit eine markante langfristige Unterstützung. Kurzfristig lassen sich zusätzliche Haltezonen im Bereich 80 bis 90 ausmachen, wo der Kurs in den vergangenen Monaten mehrfach nach unten abgedreht und wieder nach oben gedreht hat. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich um 100 bis 105 auf Widerstand, wo sich zuletzt wiederholt Verkaufsdruck zeigte. Darüber verläuft eine weitere Hürde im Bereich um 135, nahe der 200-Tage-Linie. Erst ein Ausbruch über diese Zone würde das technische Bild deutlich aufhellen und den Weg in Richtung der Zwischenhochs um 170 bis 185 öffnen, während das Rekordhoch bei 224,28 aktuell außer Reichweite bleibt.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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