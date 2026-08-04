LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Investitionen belasten

Im ersten Halbjahr wuchs die Nettokaltmiete im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf 473,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Die Miete pro Quadratmeter auf vergleichbarer Fläche stieg von 6,96 auf 7,21 Euro.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren. Unternehmenschef Lars von Lackum bestätigte am Dienstag zur Vorlage der Halbjahreszahlen die Ziele für 2026. Die Aktie verlor am Morgen rund 0,6 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im laufenden Jahr sollen die Mieten auf vergleichbarer Fläche weiterhin um 3,8 bis 4,0 Prozent zulegen und damit stärker als 2025. Das hängt vor allem damit zusammen, dass LEG in diesem Jahr auch die Mieten im geförderten Bestand erhöhen kann. Mit rund 28.000 geförderten Einheiten - gut 15 Prozent der Bestände - gehört LEG zu den größten Anbietern von Sozialwohnungen in Deutschland.

2028 läuft für rund 16.000 Wohnungen die Bindungsfrist aus. Die bisherigen Mieten von im Schnitt 5,41 Euro je Quadratmeter sollen dann früheren Angaben zufolge an die Marktmieten im frei-finanzierten Bereich herangeführt werden. So könnten die Mieten in diesen Wohnungen 2028 um etwa 12 Prozent erhöht werden. Dies entspreche einem zusätzlichen Mietwachstum von etwa einem Prozentpunkt auf Ebene des Gesamtportfolios.

Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) ging im Halbjahr indes um 12,7 Prozent auf 110,5 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen begründete dies mit höheren Investitionen. Diese seien in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 202 Millionen Euro gestiegen.

In der zweiten Jahreshälfte rechnet der Konzern dann mit geringeren Investitionen und mit mehr Fördermittel. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiterhin einen AFFO von 220 bis 240 Millionen Euro an - das wäre ein neuer Rekord.

Unter dem Strich ging das Periodenergebnis von 448,1 auf 283,5 Millionen Euro zurück. So fiel die Aufwertung der Immobilien niedriger aus als im Vorjahr.

Derweil kommt das Unternehmen beim Schuldenabbau gut voran. Bereits im laufenden Jahr soll das Verhältnis zwischen Nettofinanzverbindlichkeiten und dem Wert der Immobilien auf 45 Prozent sinken. Ende Juni 2026 ging der sogenannte LTV um 1,3 Prozentpunkte auf 45,5 Prozent zurück. Zum Schuldenabbau trägt auch der Verkauf von Wohnungen bei.

Allerdings bleibe der Transaktionsmarkt für Wohnimmobilien verhalten, hieß es. Diese Entwicklung bekomme auch LEG spüren. In den ersten sechs Monaten hat das Unternehmen den Verkauf von rund 1.000 Wohnungen für rund 74 Millionen Euro abgewickelt oder vereinbart.

Der Immobilienkonzern will insgesamt 5.000 Wohneinheiten veräußern, darunter rund 1.400 in Ostdeutschland der ehemaligen Adler-Tochter. Dem Unternehmen gehören rund 171.000 Wohnungen./mne/mis/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 52,90 auf Tradegate (04. August 2026, 10:32 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +1,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,20 %. Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3,95 Mrd.. LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +16,87 %/+69,65 % bedeutet.





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