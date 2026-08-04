🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien

    ROUNDUP

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Investitionen belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • LEG bestätigt Ziele trotz hoher Wohnungsnachfrage
    • Mieten steigen, AFFO sinkt wegen höherer Investitionen
    • LEG senkt Verschuldung und plant Wohnungsverkäufe
    ROUNDUP - LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Investitionen belasten
    Foto: Maja Hitij - dpa

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren. Unternehmenschef Lars von Lackum bestätigte am Dienstag zur Vorlage der Halbjahreszahlen die Ziele für 2026. Die Aktie verlor am Morgen rund 0,6 Prozent.

    Im ersten Halbjahr wuchs die Nettokaltmiete im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf 473,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Düsseldorf mitteilte. Die Miete pro Quadratmeter auf vergleichbarer Fläche stieg von 6,96 auf 7,21 Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LEG Immobilien!
    Long
    49,54€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 13,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    57,59€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 12,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im laufenden Jahr sollen die Mieten auf vergleichbarer Fläche weiterhin um 3,8 bis 4,0 Prozent zulegen und damit stärker als 2025. Das hängt vor allem damit zusammen, dass LEG in diesem Jahr auch die Mieten im geförderten Bestand erhöhen kann. Mit rund 28.000 geförderten Einheiten - gut 15 Prozent der Bestände - gehört LEG zu den größten Anbietern von Sozialwohnungen in Deutschland.

    2028 läuft für rund 16.000 Wohnungen die Bindungsfrist aus. Die bisherigen Mieten von im Schnitt 5,41 Euro je Quadratmeter sollen dann früheren Angaben zufolge an die Marktmieten im frei-finanzierten Bereich herangeführt werden. So könnten die Mieten in diesen Wohnungen 2028 um etwa 12 Prozent erhöht werden. Dies entspreche einem zusätzlichen Mietwachstum von etwa einem Prozentpunkt auf Ebene des Gesamtportfolios.

    Die für das Unternehmen wesentliche Ergebniskennziffer AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) ging im Halbjahr indes um 12,7 Prozent auf 110,5 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen begründete dies mit höheren Investitionen. Diese seien in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 202 Millionen Euro gestiegen.

    In der zweiten Jahreshälfte rechnet der Konzern dann mit geringeren Investitionen und mit mehr Fördermittel. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiterhin einen AFFO von 220 bis 240 Millionen Euro an - das wäre ein neuer Rekord.

    Unter dem Strich ging das Periodenergebnis von 448,1 auf 283,5 Millionen Euro zurück. So fiel die Aufwertung der Immobilien niedriger aus als im Vorjahr.

    Derweil kommt das Unternehmen beim Schuldenabbau gut voran. Bereits im laufenden Jahr soll das Verhältnis zwischen Nettofinanzverbindlichkeiten und dem Wert der Immobilien auf 45 Prozent sinken. Ende Juni 2026 ging der sogenannte LTV um 1,3 Prozentpunkte auf 45,5 Prozent zurück. Zum Schuldenabbau trägt auch der Verkauf von Wohnungen bei.

    Allerdings bleibe der Transaktionsmarkt für Wohnimmobilien verhalten, hieß es. Diese Entwicklung bekomme auch LEG spüren. In den ersten sechs Monaten hat das Unternehmen den Verkauf von rund 1.000 Wohnungen für rund 74 Millionen Euro abgewickelt oder vereinbart.

    Der Immobilienkonzern will insgesamt 5.000 Wohneinheiten veräußern, darunter rund 1.400 in Ostdeutschland der ehemaligen Adler-Tochter. Dem Unternehmen gehören rund 171.000 Wohnungen./mne/mis/jha

    LEG Immobilien

    -0,75 %
    +1,03 %
    -6,20 %
    -10,13 %
    -22,17 %
    -13,67 %
    -60,35 %
    -35,53 %
    +25,26 %
    ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111
    LEG Immobilien direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LEG Immobilien Aktie

    Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 52,90 auf Tradegate (04. August 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LEG Immobilien Aktie um +1,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von LEG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 3,95 Mrd..

    LEG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +16,87 %/+69,65 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu LEG Immobilien - LEG111 - DE000LEG1110

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über LEG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP LEG Immobilien profitiert von höheren Mieten - Investitionen belasten Der Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren. Unternehmenschef Lars von Lackum bestätigte am Dienstag zur Vorlage der Halbjahreszahlen die Ziele für 2026. Die Aktie verlor am Morgen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     